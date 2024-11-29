ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

Şok Market Kasım sonu avantajlı ürün listesini duyurdu. Bu hafta Şok'a hava temizleme cihazı, ısıtıcı ve battaniye başta olmak üzere birçok avantajlı ürün geliyor. Uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarmak ve eksiklerini tamamlamak isteyenler elini çabuk tutuyor. İşte 30 Kasım Şok Market aktüel kataloğu ürünleri...
30 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
UFO hava temizleme cihazı uzaktan kumandalı 13.999 TL
Alf uzaktan kumandalı klasik ısıtıcı 4299 TL
Raks kule tipi ısıtıcı 1999 TL
UFO termostatlı yatay dikey ısıtıcı 3999 TL
Alf C30 klasik ısıtıcı 3599 TL
KIŞ İHTİYAÇLARI
Alf hale ayak ısıtıcı 2599 TL
Alf armut ayak ısıtıcı 2599 TL
Alf Termostatlı ve ayaklı ısıtıcı 2799 TL
Mika duvar tipi ısıtıcı 3300 watt 1399 TL
Baymak yoğuşmalı kombi 1699 TL
TEKSTİL & MUTFAK
Tek kişilik Pamuklu battaniye çift taraflı 479 TL
Gezer kadın erkek ev terliği çeşitleri 129 TL
Cam sıvı sabunluk losyonluk 199 TL
6'lı baharatlık döner tablalı 299 TL