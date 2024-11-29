ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

Şok Market Kasım sonu avantajlı ürün listesini duyurdu. Bu hafta Şok'a hava temizleme cihazı, ısıtıcı ve battaniye başta olmak üzere birçok avantajlı ürün geliyor. Uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarmak ve eksiklerini tamamlamak isteyenler elini çabuk tutuyor. İşte 30 Kasım Şok Market aktüel kataloğu ürünleri...