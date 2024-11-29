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ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

Şok Marketler'e ait Kasım sonu aktüel kataloğu paylaşıldı. Kasım ayı bitmeden çoğu ürün avantajlı fiyatları ile rafları süsleyecek. İşte 30 Kasım 2024 Şok aktüel ürünleri...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:51 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:51
ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

Şok Market Kasım sonu avantajlı ürün listesini duyurdu. Bu hafta Şok'a hava temizleme cihazı, ısıtıcı ve battaniye başta olmak üzere birçok avantajlı ürün geliyor. Uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarmak ve eksiklerini tamamlamak isteyenler elini çabuk tutuyor. İşte 30 Kasım Şok Market aktüel kataloğu ürünleri...

ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

30 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

UFO hava temizleme cihazı uzaktan kumandalı 13.999 TL

Alf uzaktan kumandalı klasik ısıtıcı 4299 TL

Raks kule tipi ısıtıcı 1999 TL

UFO termostatlı yatay dikey ısıtıcı 3999 TL

Alf C30 klasik ısıtıcı 3599 TL

ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

KIŞ İHTİYAÇLARI

Alf hale ayak ısıtıcı 2599 TL

Alf armut ayak ısıtıcı 2599 TL

Alf Termostatlı ve ayaklı ısıtıcı 2799 TL

Mika duvar tipi ısıtıcı 3300 watt 1399 TL

Baymak yoğuşmalı kombi 1699 TL

ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

TEKSTİL & MUTFAK

Tek kişilik Pamuklu battaniye çift taraflı 479 TL

Gezer kadın erkek ev terliği çeşitleri 129 TL

Cam sıvı sabunluk losyonluk 199 TL

6'lı baharatlık döner tablalı 299 TL

ŞOK’a uygun fiyatlı ayaklı ısıtıcı geliyor! ŞOK 30 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

KUTU OYUNLARI

Bowling seti 119 TL

Büyük boy hafıza oyunu 119 TL

Balık Tutma Oyunu 99,95 TL

Bardak oyunu 149 TL

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