T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2-5 Nisan'da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarına katılacak T129 Atak helikopteri, Taubate'deki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı'nda ilk uçuş ve performans gösterisini gerçekleştirdi.
Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uçuş gösterisine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ile birlikte TUSAŞ yetkilileri, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Brazilya Askeri Ataşesi Serdar Apaydın katıldılar.
Başkent Brazilya'da 28 Mart'ta, Kara Kuvvetleri Komutanı, Devlet Başkanı Yardımcısı, devlet büyükleri ve askerlerin katılımıyla bir uçuş gösterisi daha yapacaklarını dile getiren Özmen, "Brazilya Büyükelçimizin ve Askeri Ataşemizin desteği ile helikopterimizi Büyükelçiliğimizin bahçesine indirmeyi ve akşam orada tüm büyükelçilere ve tüm askeri ataşelere hem şirketimizi, hem T129 Atak helikopterimizi tanıtmayı planlıyoruz." dedi.