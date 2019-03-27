T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

Başkent Brazilya'da 28 Mart'ta, Kara Kuvvetleri Komutanı, Devlet Başkanı Yardımcısı, devlet büyükleri ve askerlerin katılımıyla bir uçuş gösterisi daha yapacaklarını dile getiren Özmen, "Brazilya Büyükelçimizin ve Askeri Ataşemizin desteği ile helikopterimizi Büyükelçiliğimizin bahçesine indirmeyi ve akşam orada tüm büyükelçilere ve tüm askeri ataşelere hem şirketimizi, hem T129 Atak helikopterimizi tanıtmayı planlıyoruz." dedi.