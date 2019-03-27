GaleriEkonomi

T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2-5 Nisan'da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarına katılacak T129 Atak helikopteri, Taubate'deki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı'nda ilk uçuş ve performans gösterisini gerçekleştirdi.

27.03.2019 09:20 - Son Güncelleme: 27.03.2019 09:26
T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uçuş gösterisine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ile birlikte TUSAŞ yetkilileri, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Brazilya Askeri Ataşesi Serdar Apaydın katıldılar.

T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

Brezilya basını uçuş gösterisine yoğun ilgi gösterirken, törene katılan Brezilyalı pilotlar ve askeri personel, iki ülke pilotlarının beraber kullandıkları T129 Atak helikopterinin uçuş ve performans gösterisini dikkat ve heyecanla izlediler.

T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

Uçuş gösterisi sonrasında T129 Atak helikopterini kullanan on Brezilyalı pilota Özmen tarafından başarı belgesi ve T129 Atak helikopterinin maketi verildi.

T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro'daki LAAD fuarına katılmak için Brezilya'ya geldiklerini ve bu ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde alarak uçuş gösterileri planladıklarını söyledi.

T129 Atak helikopteri Brezilya’da görücüye çıkacak! İlk gösterisi nefes kesti

Başkent Brazilya'da 28 Mart'ta, Kara Kuvvetleri Komutanı, Devlet Başkanı Yardımcısı, devlet büyükleri ve askerlerin katılımıyla bir uçuş gösterisi daha yapacaklarını dile getiren Özmen, "Brazilya Büyükelçimizin ve Askeri Ataşemizin desteği ile helikopterimizi Büyükelçiliğimizin bahçesine indirmeyi ve akşam orada tüm büyükelçilere ve tüm askeri ataşelere hem şirketimizi, hem T129 Atak helikopterimizi tanıtmayı planlıyoruz." dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TOKİ'den emekliye ucuz ev müjdesi
TOKİ'den emekliye ucuz ev müjdesi