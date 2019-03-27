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İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor

Yapımı hızla devam eden Çamlıca Kulesi'nde dördüncü büyük parçanın montajına başlandı. Montajı devam eden bölümün, kule tamamlandığında restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

27.03.2019 11:38 - Son Güncelleme: 27.03.2019 11:43
İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembol yapılarından biri olmaya hazırlanan Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar son hızıyla sürüyor.

İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor

Kuledeki son durum ve dördüncü büyük parçanın monte edilme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor

Her geçen gün mimari estetiği biraz daha fark edilmeye başlayan kulede, restoran ve seyir terası olarak kullanılması beklenen bölümün montajı da tamamlanmak üzere.

İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor

Görüntülerde kulenin estetiğinin giderek daha fazla ön plana çıktığı fark ediliyor. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

İstanbul Çamlıca Kulesi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor

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Kule 388,5 metre yüksekliğinde

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