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Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 3 Aralık 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına indirim haberi geldi. İşte detaylar ve güncel fiyatlar...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:13 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:13
Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kuru değişimleriyle birlikte akaryakıt fiyatları bir kez daha gündemde. 3 Aralık 2024 tarihinden itibaren benzinde indirime gidilirken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

🛢️ Benzine İndirim Geldi! (3 Aralık 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. 3 Aralık 2024 tarihinde akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olup olmadığı merak konusu oldu. İşte güncel fiyatlar ve detaylar:

🏷️ Benzin ve Motorinde İndirim Var mı?

🔸 Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim yapıldı.
🔸 Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
🔸 Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

💰 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Fiyatı (TL/LT) Motorin Fiyatı (TL/LT) LPG Fiyatı (TL/LT) Diğer Yakıt Fiyatı (TL/LT)
İstanbul (Avrupa) 43.07 44.22 44.22 26.03
İstanbul (Anadolu) 42.96 44.16 44.16 25.49
Ankara 43.49 44.80 44.80 26.04
İzmir 43.99 45.29 45.29 25.94
Adana 44.26 45.57 45.57 26.04

Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) V/Max Diesel (TL/LT) V/Pro Diesel (TL/LT) PO/Gaz Otogaz (TL/LT)
Antalya 44.38 45.73 45.73 26.06
Ardahan 44.51 45.82 45.82 26.94
Artvin 44.45 45.67 45.67 27.14
Aydın 44.14 45.46 45.46 25.97
Balıkesir 44.14 45.46 45.46 25.64
Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) V/Max Diesel (TL/LT) V/Pro Diesel (TL/LT) PO/Gaz Otogaz (TL/LT)
Erzurum 44.51 45.74 45.74 26.44
Eskişehir 43.89 44.90 44.90 25.69
Gaziantep 44.26 45.56 45.56 25.95
Giresun 44.40 45.62 45.62 26.54
Gümüşhane 44.29 45.60 45.60 26.64
Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

📊 Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları şu şekilde hesaplanır:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru baz alınarak hesaplanır.

Vergiler ve Eklemeler: Bu fiyat üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenir.

Rafineri Satış Fiyatı: Son olarak, KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkar.

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