Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kuru değişimleriyle birlikte akaryakıt fiyatları bir kez daha gündemde. 3 Aralık 2024 tarihinden itibaren benzinde indirime gidilirken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

🛢️ Benzine İndirim Geldi! (3 Aralık 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. 3 Aralık 2024 tarihinde akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olup olmadığı merak konusu oldu. İşte güncel fiyatlar ve detaylar:

🏷️ Benzin ve Motorinde İndirim Var mı?

🔸 Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim yapıldı.

🔸 Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

🔸 Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.