Sürücülere büyük haber: Benzine bu gece indirim geliyor! 3 Aralık 2024 güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

🛢️ Benzine İndirim Geldi! (3 Aralık 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. 3 Aralık 2024 tarihinde akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olup olmadığı merak konusu oldu. İşte güncel fiyatlar ve detaylar:
🔸 Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim yapıldı.
🔸 Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
🔸 Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
|Şehir
|Benzin Fiyatı (TL/LT)
|Motorin Fiyatı (TL/LT)
|LPG Fiyatı (TL/LT)
|Diğer Yakıt Fiyatı (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa)
|43.07
|44.22
|44.22
|26.03
|İstanbul (Anadolu)
|42.96
|44.16
|44.16
|25.49
|Ankara
|43.49
|44.80
|44.80
|26.04
|İzmir
|43.99
|45.29
|45.29
|25.94
|Adana
|44.26
|45.57
|45.57
|26.04
Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları şu şekilde hesaplanır:
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru baz alınarak hesaplanır.
Vergiler ve Eklemeler: Bu fiyat üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenir.
Rafineri Satış Fiyatı: Son olarak, KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkar.