Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Sosyal desteklerle vatandaşlar destekleniyor. Bu desteklerin pek çoğunun tutarları da memur maaş katsayısına endeksli. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, bu desteklere de yansıyacak. Yeni tutarların ipuçları da geldi. 5 ayda memurlara yüzde 10.4 zam oluşurken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini Ocak artışının yüzde 11.25, anketler ise yüzde 11.87-yüzde 12.18 aralığında olabileceğini gösterdi. Bu oranlar sosyal destek ödemelerine şöyle yansıyacak:
* 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek 4 bin 181 liradan şu ana kadar oluşan yüzde 10.4'lük orana göre 4 bin 616 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşirse 4 bin 652, anketlere göre 4 bin 677-4 bin 690 lira seviyesine çıkacak.
* EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 ayda oluşan orana göre 10 bin 22 lira seviyesine yükselecek. Bu tutar Merkez'in tahminine göre 10 bin 99, anketlere göre 10 bin 155-10 bin 183 lira seviyesine ulaşacak.
* ENGELLİ AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınları ile yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan yüzde 10.4'lük orana göre 3 bin 685 liraya çıkacak. Bu tutar, Merkez'in tahminine göre 3 bin 713, anketlere göre 3 bin 734-3 bin 744 lira seviyesine gelecek.
* AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak. Yüzde 10.4'lük artışa göre okul öncesi için ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 760 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 468 liradan 7 bin 140 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 616 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 568 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 760 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 3 bin 449 liradan 3 bin 808 liraya yükselecek.
Enflasyon tahminlerine göre ise okul öncesi için ödeme 4 bin 652-4 bin 690, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 195-7 bin 255, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 675-7 bin 739, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 634-8 bin 707 lira aralığına ulaşacak. Yine tahminlere göre, ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme de 4 bin 797-4 bin 837, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 3 bin 837-3 bin 859 lira aralığına gelecek.
YARARLANMAK DA KOLAYLAŞACAK
Sosyal desteklerde kesin rakamlar Aralık enflasyonunun belli olmasıyla ortaya çıkacak. Ayrıca söz konusu sosyal desteklerden yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. Yani sosyal destekler zamlanırken, bunlardan yararlanmak da kolaylaşacak.
SOSYAL DESTEKLER NASIL DEĞİŞECEK?
Evde bakım desteği
Mevcut: 9.077,95 TL
% 10.40 zamlı: 10.022,06 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 10.099,22 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 10.155,50 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 10.183,64 TL
Engelli yakını aylığı
Mevcut: 3.338,06 TL
% 10.40 zamlı: 3.685,22 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.713,59 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.734,29 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.744,64 TL
% 40-69 arası engelli
Mevcut: 3.338,06 TL
% 10.40 zamlı: 3.685,22 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.713,59 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.734,29 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.744,64 TL
% 70 ve üstü engelli
Mevcut: 5.007,08 TL
% 10.40 zamlı: 5.527,82 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 5.570,38 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 5.601,42 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 5.616,94 TL
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri
Çocuk (Okul öncesi)
Mevcut: 4.312,03 TL
% 10.40 zamlı: 4.760,48 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 4.797,13 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 4.823,87 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 4.837,24 TL
Çocuk (İlköğretim)
Mevcut: 6.468,05 TL
% 10.40 zamlı: 7.140,73 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 7.195,71 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 7.235,81 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 7.255,86 TL
Çocuk (Ortaöğretim)
Mevcut: 6.899,25 TL
% 10.40 zamlı: 7.616,77 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 7.675,42 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 7.718,19 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 7.739,58 TL
Çocuk (Ort. çağında okumayan)
Mevcut: 4.312,03 TL
% 10.40 zamlı: 4.760,48 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 4.797,13 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 4.823,87 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 4.837,24 TL
Çocuk (Yükseköğretim)
Mevcut: 7.761,66 TL
% 10.40 zamlı: 8.568,87 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 8.634,85 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 8.682,97 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 8.707,03 TL
Kuruluş bakımından ayrılan gençler
Mevcut: 3.449,62 TL
% 10.40 zamlı: 3.808,38 TL
Yüzde 11.25 zamlı: 3.837,70 TL
Yüzde 11.87 zamlı: 3.859,09 TL
Yüzde 12.18 zamlı: 3.869,78 TL