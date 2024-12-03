Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Sosyal desteklerle vatandaşlar destekleniyor. Bu desteklerin pek çoğunun tutarları da memur maaş katsayısına endeksli. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, bu desteklere de yansıyacak. Yeni tutarların ipuçları da geldi. 5 ayda memurlara yüzde 10.4 zam oluşurken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini Ocak artışının yüzde 11.25, anketler ise yüzde 11.87-yüzde 12.18 aralığında olabileceğini gösterdi. Bu oranlar sosyal destek ödemelerine şöyle yansıyacak:

* 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek 4 bin 181 liradan şu ana kadar oluşan yüzde 10.4'lük orana göre 4 bin 616 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşirse 4 bin 652, anketlere göre 4 bin 677-4 bin 690 lira seviyesine çıkacak.

* EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 ayda oluşan orana göre 10 bin 22 lira seviyesine yükselecek. Bu tutar Merkez'in tahminine göre 10 bin 99, anketlere göre 10 bin 155-10 bin 183 lira seviyesine ulaşacak.

* ENGELLİ AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınları ile yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan yüzde 10.4'lük orana göre 3 bin 685 liraya çıkacak. Bu tutar, Merkez'in tahminine göre 3 bin 713, anketlere göre 3 bin 734-3 bin 744 lira seviyesine gelecek.