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79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

İŞKUR, 81 ilde toplam 79.289 personel alımı yapılacağını duyurdu. Temizlik görevlisinden marangoz ve sekretere kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunulan bu ilanlarda, sınav şartı aranmıyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru yaparak kendilerine uygun pozisyonları değerlendirebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 23:53
79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarak 79.289 personel alımı yapılacağını açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek alımlarda, temizlik personeli, kaynakçı, ön muhasebeci gibi pek çok meslek grubunda istihdam sağlanacak.

79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

HANGİ MESLEK GRUPLARINDA ALIM YAPILACAK?

İŞKUR tarafından açıklanan ilanlarda öne çıkan meslek grupları şunlardır:

  • Beden İşçisi (Genel): 18.973 kişi
  • Temizlik Görevlisi: 3.231 kişi
  • Makineci (Dikiş): 1.530 kişi
  • Ambar/Depo Görevlisi: 1.325 kişi
  • Paketleme İşçisi: 1.287 kişi
  • Konfeksiyon İşçisi: 1.182 kişi
  • Satış Elemanı/Danışmanı: 1.160 kişi
79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...
  • Servis Elemanı (Garson): 1.109 kişi
  • Ön Muhasebeci: 905 kişi
  • Kasiyer: 847 kişi
  • Şoför (Yük Taşıma): 799 kişi
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 748 kişi
  • Büro Memuru (Genel): 723 kişi
  • Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 676 kişi

Daha birçok farklı meslek dalında alım yapılacak. Tam liste için İŞKUR'un resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. Bunun dışında bazı genel şartlar ise şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 14 yaşını doldurmuş olmak.
  • 18 yaşını dolduranların askerlikle ilişiğinin bulunmaması.
  • Meslek ve eğitim durumuna uygun ilanlara başvurmak.

79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'a başvuru yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yapın: iskur.gov.tr.

"E-Şube" bölümüne tıklayın ve giriş yapın.

İlgili alanda meslek, nitelik, beceri veya firma bilgilerini girerek uygun ilanları arayın.

Tercih ettiğiniz ilana başvuru yapın.

79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA ADIMLARI

Henüz İŞKUR kaydınız yoksa aşağıdaki adımlarla profil oluşturabilirsiniz:

🔴 iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

🔴 "E-Şube" sekmesine tıklayın.

🔴 "İş Arayan" bölümünden "Üye Ol" seçeneğini seçin.

🔴 Kimlik bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurun.

🔴 Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kaydınızı tamamlayın.

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