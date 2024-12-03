79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarak 79.289 personel alımı yapılacağını açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek alımlarda, temizlik personeli, kaynakçı, ön muhasebeci gibi pek çok meslek grubunda istihdam sağlanacak.
İŞKUR tarafından açıklanan ilanlarda öne çıkan meslek grupları şunlardır:
Daha birçok farklı meslek dalında alım yapılacak. Tam liste için İŞKUR'un resmi web sitesi ziyaret edilebilir.
Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. Bunun dışında bazı genel şartlar ise şunlar:
İŞKUR'a başvuru yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yapın: iskur.gov.tr.
"E-Şube" bölümüne tıklayın ve giriş yapın.
İlgili alanda meslek, nitelik, beceri veya firma bilgilerini girerek uygun ilanları arayın.
Tercih ettiğiniz ilana başvuru yapın.
Henüz İŞKUR kaydınız yoksa aşağıdaki adımlarla profil oluşturabilirsiniz:
🔴 iskur.gov.tr adresine giriş yapın.
🔴 "E-Şube" sekmesine tıklayın.
🔴 "İş Arayan" bölümünden "Üye Ol" seçeneğini seçin.
🔴 Kimlik bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurun.
🔴 Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kaydınızı tamamlayın.