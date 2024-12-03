79 bin PERSONEL ARANIOR! 81 ilde alımı İŞKUR duyurdu: Temizlik personeli, marangoz, kaynakçı, sekreter alımı...

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarak 79.289 personel alımı yapılacağını açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek alımlarda, temizlik personeli, kaynakçı, ön muhasebeci gibi pek çok meslek grubunda istihdam sağlanacak.

HANGİ MESLEK GRUPLARINDA ALIM YAPILACAK? İŞKUR tarafından açıklanan ilanlarda öne çıkan meslek grupları şunlardır: Beden İşçisi (Genel) : 18.973 kişi

: 18.973 kişi Temizlik Görevlisi : 3.231 kişi

: 3.231 kişi Makineci (Dikiş) : 1.530 kişi

: 1.530 kişi Ambar/Depo Görevlisi : 1.325 kişi

: 1.325 kişi Paketleme İşçisi : 1.287 kişi

: 1.287 kişi Konfeksiyon İşçisi : 1.182 kişi

: 1.182 kişi Satış Elemanı/Danışmanı: 1.160 kişi

Servis Elemanı (Garson) : 1.109 kişi

: 1.109 kişi Ön Muhasebeci : 905 kişi

: 905 kişi Kasiyer : 847 kişi

: 847 kişi Şoför (Yük Taşıma) : 799 kişi

: 799 kişi Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) : 748 kişi

: 748 kişi Büro Memuru (Genel) : 723 kişi

: 723 kişi Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 676 kişi Daha birçok farklı meslek dalında alım yapılacak. Tam liste için İŞKUR'un resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. Bunun dışında bazı genel şartlar ise şunlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

14 yaşını doldurmuş olmak.

18 yaşını dolduranların askerlikle ilişiğinin bulunmaması.

Meslek ve eğitim durumuna uygun ilanlara başvurmak.