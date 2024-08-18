Sürekli rekor tazeliyor! İslam Memiş "Eze eze gidecek" diyerek uyardı! Altın fiyatları artık eylül ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir açıklama yaptı. Memiş, "Ne demiştim!" diyerek gram altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Yatırımcılar için uyarı niteliğindeki bu açıklama, altın piyasasında neler olacağına dair merak uyandırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve tüm detaylar...
Ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz gün kendi sosyal medya kanalı üzerinden gram altın konusunda önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
İşte İslam Memiş'in piyasa hakkındaki açıklamaları...
📉 Borsa İstanbul 100 Endeksi Analizi 📊
"Borsa İstanbul 100 endeksi, 9821 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Cuma günkü kapanış %1.61'lik bir değer kaybıydı. 9850 puan seviyesinin altındaki kapanışlar risk oluşturmaya devam ediyor. Şimdi ikinci destek seviyemiz olan 9750 puan seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Negatif görünüm devam ediyor; borsa tarafında beklemeye devam ediyoruz."