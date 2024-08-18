Sürekli rekor tazeliyor! İslam Memiş "Eze eze gidecek" diyerek uyardı! Altın fiyatları artık eylül ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir açıklama yaptı. Memiş, "Ne demiştim!" diyerek gram altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Yatırımcılar için uyarı niteliğindeki bu açıklama, altın piyasasında neler olacağına dair merak uyandırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve tüm detaylar...