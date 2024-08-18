Havada yeni dönem başlıyor! "Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Havacılıkta 22 yılda büyük adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız atılımlar ve yatırımlarla sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen ülkelerden biri olduk. Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Havacılıkta yeni nesiller yetiştirebilmek için sivil havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağını karşılamak adına modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisini açtık."

Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

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Bakan Uraloğlu, hava kampüs uygulamasıyla sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini aktararak, uygulamayı, Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'yi amatör ve sportif havacılık konusunda da dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getireceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Hava kampüs uygulamasıyla havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.