Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?

MASAYA YATIRILDI Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararlaştırıldı.

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran'da Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayarlamaların yapılması için çalışmalara hız verildi.