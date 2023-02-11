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Haberler Ekonomi Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir dizi tedbirler alınmaya devam ediliyor. Depremzedelere katkı sağlamak amacıyla SSK, Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ödeme takvimi güncellendi ve erkene çekildi. Peki, Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.02.2023 22:51 - Son Güncelleme: 11.02.2023 22:51
Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

Çalışma Bakanlığı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle emekli ve memur maaşlarının erken yatacağını duyurdu. Bu kapsamda ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşanan deprem felaketi ardından son dakika açıklamasını paylaştı:

Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye"

Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! 4A,4B,4C maaş hesaplama...

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

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