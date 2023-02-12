370 günle EYT kadrosuna geçebilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! Başlangıcı 1 ay geriye çekecek! 25 tam yıldan fazla....

EKSİĞİMİ İSTEĞE BAĞLI PRİMLE TAMAMLAYABİLİR MİYİM?

Soru: 1 Ağustos 1997'de 4/A sigorta girişimle 30 gün prim ödemem var. 2019 yılına kadar 4A prim günüm 5054 gündür. Askerliğimi 2001 yılında yedek subay olarak tamamladım. EYT yasası için hizmet birleştirme ile birlikte 5504 günüm oldu. Şubat 2019'dan beri işsizim. Yasa çıkarsa 5900 gün şartına tabi olacağım. Kendi isteğimle sigorta primi yatırsam ve yedek subay okulunda geçen 120 gün süremi borçlanarak emekli olabilir miyim?

Cevap: Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz.