Şubat 2023 Çocuk desteği ödemeleri yattı mı? Aile destek çocuk yardımı YATTI MI, ertelenecek mi? Tüm sosyal yardım parası ödemeleri erkene alınır mı? 350 TL ile 650 TL...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Devlet tarafından birçok konuda tedbirler ve teşvik ödemeleri sağlanılıyor. Bu kapsamda emekli ve memur maaşları erkene alındı. Öte yandan sosyal yardım paralarının da erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Şubat 2023 Çocuk desteği ödemeleri yattı mı? Aile destek çocuk yardımı YATTI MI, ertelenecek mi? Tüm sosyal yardım parası ödemeleri erkene alınır mı? İşte detaylar...
Kahramanmaraş depreminin ardından yeni kararlar açıklanmaya devam ediliyor. Emekli ve memur maaşlarının erkene çekilmesinin ardından gözler sosyal yardım paralarına çevrildi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Tüm sosyal yardım parası ödemeleri erkene alınır mı? " sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
ÇOCUK DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?
Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.