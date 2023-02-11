Şubat 2023 Çocuk desteği ödemeleri yattı mı? Aile destek çocuk yardımı YATTI MI, ertelenecek mi? Tüm sosyal yardım parası ödemeleri erkene alınır mı? 350 TL ile 650 TL...

Kahramanmaraş depreminin ardından yeni kararlar açıklanmaya devam ediliyor. Emekli ve memur maaşlarının erkene çekilmesinin ardından gözler sosyal yardım paralarına çevrildi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Tüm sosyal yardım parası ödemeleri erkene alınır mı? " sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...