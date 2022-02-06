Şubat ayı nakdi para yardımı başvuru ekranı! 1.100 TL pandemi destek başvuru şartları nelerdir? Başvuru sonucu sorgulama…
Devlet tarafından vatandaşlara verilen destek devam ediyor ve en dikkat çekenler arasında 1.100 TL pandemi destek yer alıyor. Koronavirüs sürecinde başlayan ve ekonomik olarak vatandaşları rahatlatmak amacı taşıyan yardım için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar 1.100 TL pandemi destek başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmeye ve Şubat ayı nakdi para yardımı başvuru ekranına nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. İşte 1.100 TL pandemi destek başvurusu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen ve hala da devam eden 1.100 TL pandemi destek başvuruarı hala sürüyor. Milyonlarca haneye ekonomik olarak rahat bir nefes aldıran 1.100 TL pandemi desteğinden yarrlanabilmek için başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Tüm illerden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği 1.100 TL pandemi destek başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Başvurusunun sonucunu sorgulamak isteyenler de haberimizden detaylara ulaşabilir
Başvuruları e-Devlet aracılığı ile alınan 1100 TL pandemi desteği sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilirler. Başvuru şartlarını taşıyanlar da bu ekrandan sonuçları sorgulayabilirler.
1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.