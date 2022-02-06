Şubat ayı nakdi para yardımı başvuru ekranı! 1.100 TL pandemi destek başvuru şartları nelerdir? Başvuru sonucu sorgulama…

Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen ve hala da devam eden 1.100 TL pandemi destek başvuruarı hala sürüyor. Milyonlarca haneye ekonomik olarak rahat bir nefes aldıran 1.100 TL pandemi desteğinden yarrlanabilmek için başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Tüm illerden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği 1.100 TL pandemi destek başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Başvurusunun sonucunu sorgulamak isteyenler de haberimizden detaylara ulaşabilir