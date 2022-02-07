6 yıl fark var! Emekli, memur, çalışan, EYT'li herkesi enterese ediyor! Daha erken maaş bağlanacak! 15 Mayıs 2022’den sonra...
Erken emekli maaşı bağlanıyor. Emeklilik tarihi daha öne çekiliyor. SSK'lı, BAĞ-KUR'lu, EYT'li, milyonları ilgilendiren sorular ve cevapları yanıtlandı. Vatandaşlar erken emekli olmanın çeşitli yollarını ararken, emeklilik hesabını da doğru yapıp yapmadığından emin olmak için kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Hangi şartlarda emekli olurum ve daha erken emekli aylığı bağlanır? EYT yasası çıkacak m? Emekliye GSS borcu çıkıyor mu? Sigortalılık öncesi doğumlar sayılıyor mu? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...
Borç, maaş, kıdem, ücretsiz izinler, erken emeklilik detayları belli oldu. Emekli, memur, çalışan, ev kadını, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar yanıt buldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlardan (EYT) emekliye GSS borcuna, sigortalılık öncesi doğumların sayılması ile ilgili gelişmelere kadar merak edilenler tek tek açıklandı. Vatandaşlar sıklıkla, EYT yasası çıkacak m? Emekliye GSS borcu çıkıyor mu? Sigortalılık öncesi doğumlar sayılıyor mu? İşveren bana asgari ücret haricinde zam yapmak zorunda mıdır? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenlerin cevabı uzman yorumuyla haberimizde tek tek yanıtlandı...
56 YAŞINIZI DOLDURACAKSINIZ
Soru: 2 Şubat 1976 doğumluyum. 15 Eylül 1998 tarihinde kamuda işçi kadrosunda çalışmaya başladım. Sigortam başlamadan önce 18 ay askerlik yaptım. 18 ay askerliğimi borçlanarak bedelini ödeyip emekli olma yaşımı öne çekebilir miyim? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkarsa yararlanma ihtimalim var mı?
Cevap: Askerlik sürenizin 16 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödeme gün sayınızı bildirmemişsiniz. Toplam 5825 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 5825 gün prim ödemiş olmanız koşuluyla 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 15 Mayıs 2022'den sonra çıkacak bir EYT yasasından yararlanabilirsiniz.
BORÇLANMA EMEKLİLİK DÖNEMİNİ GERİ ÇEKER Mİ?
SORU: 18 Mart 1970 doğumluyum. 1991-1993 yılları arası 18 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıç tarihim 1 Ağustos 1993. Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı geri çeker mi? Çekerse askerliğimin ne kadarını borçlanayım? Ne zaman emekli olabilirim?
CEVAP: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan borçlanma emekli olacağınız yaşı düşürür. Askerlik sürenizin 250 gününü borçlanmanız halinde emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödeme gün sayınızı bildirmemişsiniz. Toplam 5600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 53 yaşınızı dolduracağınız 18 Mart 2023'te emekli olabilirsiniz.
SSK'DAN DAHA ERKEN AYLIK BAĞLANIR
Soru: 10 Mart 1973 doğumluyum. İlk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihim 1 Ocak 1991. SSK'ya 1985 gün prim ödemem bulunuyor. 1705 gün de Bağkur'a prim ödemem var. Yine Bağkur'a 410 gün prim borcum bulunuyor. 19 ay askerlik yaptım. Hangi şartlarda emekli olurum?
Cevap: Bağkur prim borcunuzu yatırıp 1710 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan daha erken emekliliğiniz mümkün.19 ay olan askerlik sürenizi borçlanıp, sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya 1265 gün de prim ödeyip toplam priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Hemen başlayıp ara vermeden prim ödemeniz halinde, 2025 Ağustos ayının sonunda SSK'dan emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabi olarak).