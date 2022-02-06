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Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

1 Şubat'ta başlayan ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni tarifeye geçildi. 2022 yılında yüzde zam gelen zorunlu trafik sigortasının en düşüğü 1103 TL oldu. Kayıtlı her araca yaptırılması gereken trafik sigortası ödeme miktarı illere göre farklılık gösteriyor. Peki hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

06.02.2022 16:50 - Son Güncelleme: 06.02.2022 16:50
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatlarında 1 Şubat itibarıyla artan maliyetlere paralel yeni tarife belirlendi. Bu kapsamda otomobillerde 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları da ilan edildi. Otomobilde en yüksek trafik sigortası tavanı 5 bin 592 lira, en düşük 1.103 lira oldu.

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Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonu aştı. Tüm araçlar için ''Zorunlu Trafik Sigortası'' yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşer. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da söz konusu oluyor.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

AYLIK KATSAYI DEĞİŞTİ
Trafik sigortasında fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulanıyor. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. 2022 Şubat ayı itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

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