Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?
1 Şubat'ta başlayan ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni tarifeye geçildi. 2022 yılında yüzde zam gelen zorunlu trafik sigortasının en düşüğü 1103 TL oldu. Kayıtlı her araca yaptırılması gereken trafik sigortası ödeme miktarı illere göre farklılık gösteriyor. Peki hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...
06.02.2022 16:50
- Son Güncelleme: 06.02.2022 16:50
'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatlarında 1 Şubat itibarıyla artan maliyetlere paralel yeni tarife belirlendi. Bu kapsamda otomobillerde 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları da ilan edildi. Otomobilde en yüksek trafik sigortası tavanı 5 bin 592 lira, en düşük 1.103 lira oldu.
Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonu aştı. Tüm araçlar için ''Zorunlu Trafik Sigortası'' yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak.