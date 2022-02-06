Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni tarife! En düşüğü 1103 TL! Hangi ilde yaşayan ne kadar ödeyecek?

'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatlarında 1 Şubat itibarıyla artan maliyetlere paralel yeni tarife belirlendi. Bu kapsamda otomobillerde 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları da ilan edildi. Otomobilde en yüksek trafik sigortası tavanı 5 bin 592 lira, en düşük 1.103 lira oldu.