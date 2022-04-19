Staj yapan 4A,4B,4C’liye erken emeklilik! EYT’yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

SGK'ya göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bu 3 şartın dışında erken emekli de olma şansına sahipsiniz. Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ancak istisna durumlar var. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken anneler için de başlangıç sayılma durumu söz konusu oluyor. İşte konu hakkında merak edilenler!