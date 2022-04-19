RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Staj yapan 4A,4B,4C'liye erken emeklilik! EYT'yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

Staj yapan 4A,4B,4C'liye erken emeklilik! EYT'yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayaliyle yaşıyor. Genellikle uzun süredir çalışma hayatında yer alanlar sıklıkla erken emeklilik formüllerini inceliyor. Bir yandan EYT meselesi gündemde yerini korurken diğer yandan erken emeklilik formülleri sıkı takip ediliyor. Buna bağlı olarak, staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak bir istisnai durum söz konusu. O şartı yerine getiren kişiler staj sonrası borçlanma yapıp erken emeklilik imkanı kazanıyor. Peki, staj sigortası hangi durumlarda başlangıç sayılıyor? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
19.04.2022 16:26 - Son Güncelleme: 19.04.2022 16:26
Staj yapan 4A,4B,4C’liye erken emeklilik! EYT’yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

SGK'ya göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bu 3 şartın dışında erken emekli de olma şansına sahipsiniz. Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ancak istisna durumlar var. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken anneler için de başlangıç sayılma durumu söz konusu oluyor. İşte konu hakkında merak edilenler!

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Staj yapan 4A,4B,4C’liye erken emeklilik! EYT’yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

STAJ YAPANA BORÇLANMA HAKKI

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor.

Staj yapan 4A,4B,4C’liye erken emeklilik! EYT’yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

Burada çalışma şekline göre de şartlar değişiyor. Bir hizmet akdiyle çalışanlar 4A'lı yani eski adıyla SSK'lı oluyor.

Staj yapan 4A,4B,4C’liye erken emeklilik! EYT’yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

Kendi namına çalışanlar ya da isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler 4B'li yani Bağ-Kur'lu sayılıyor.

Staj yapan 4A,4B,4C’liye erken emeklilik! EYT’yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...

Kamuda çalışanlar ise 4C'li yani emekli sandığı mensubu oluyor.

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