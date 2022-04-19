Sektöre ACİL 100 bin kişi alınacak DOLGUN MAAŞ GARANTİSİ! Sınavsız, İŞKUR'dan başvuru ile! Beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma vb.)
Binlerce kişiye iş imkanı doğdu. Yaza az bir süre kala tatil sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun eleman arayışı başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel 100 bin açık iş ilanı yayınladı. Özel sektörde muhasebeci, beden işçisi, temizlik personeli, inşaat, taşıma, yükleme-indirme elemanı, şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi elemanı, turizm ve otelcilik elemanı, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı bulunuyor. İşverenlerin İşkur'da verdiği ilanlara başvurular 81 ilde başladı. İşte detaylar...
Öze sektöre acil 100 bin kişi alınacak dolgun maaş garantisi bulunuyor. İş arayanları yakından ilgilendiriyor. Müjdeli haber az önce geldi duyuru yapıldı. İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya başladı bile. Elinizi çabuk tutun! Peki hangi mesleklerden alım yapılacak, nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. Sınav yok, KPSS şartı yok başvuru ile hemen işe başlatılacak. Deneyim şartının da bulunmadığı iş ilanlarında adaylar tek tıkla başvuru yaptıktan sonra geri dönüş alabilecek. İşte detaylar...
Yaz ayları geldi, güncel iş ilanları vatandaşları sevindirmeye başladı. Fabrikaların üretim artışına gitmesi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde sezonun açılması nedeniyle yoğun eleman arayışı başladı. Özel sektör İŞKUR'dan tam 100 bin iş ilanı verdi.
İŞKUR, işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 100 bin eleman arıyor. Yaklaşık 20 bini beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İşsizseniz fırsatı kaçırmayın. Başvuru için İşkur'da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak 'esube.iskur. gov.tr' adresi üzerinden 'üye ol' seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz.