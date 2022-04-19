Sektöre ACİL 100 bin kişi alınacak DOLGUN MAAŞ GARANTİSİ! Sınavsız, İŞKUR'dan başvuru ile! Beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma vb.)

Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.