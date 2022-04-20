Devlet destekli olarak evleneceklere yardım müjdesi geldi! Tek kalemde peşin 16.394,72 TL karşılıksız ödeme yapılıyor!

Ekonomi piyasalarının yaklaşık olarak 6- 7 aydır kötü bir grafiğe sahip olması, gündelik hayat içerisinde satın alınan hizmetlerin ve buna bağlı olarak da hizmet ürünlerinin arka arkaya zam almalarına sebep oldu. Bu kapsamda gelirleri sabit olan ancak giderleri günden güne katlanan vatandaşlar, evlilik planlarını ertelemeye ya da hayalini kurdukları düğünün bütçesini kısıtlamaya gitmek zorunda kaldılar. Bu noktada devreye giren devlet kurumları, evlilik hayallerinin maddi imkansızlıklar sebebi ile suya düşmesini önlemek amacı ile devlet destekli çeyiz hesabı hizmetinin sunulacağını ilan etti.