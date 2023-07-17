Staj ve çıraklık sigortası için SGK’dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için getirilen EYT yasasının ardından, çıraklık sürecinde olan bireyler için de emeklilik imkanlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, çıraklık sürecindeki milyonlarca vatandaşın emeklilik planlarını değiştirebilecek potansiyele sahip. Peki, staj ve çıraklık EYT kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...