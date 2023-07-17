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Haberler Ekonomi Staj ve çıraklık sigortası için SGK'dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Staj ve çıraklık sigortası için SGK'dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Türkiye'de uzun süredir beklenen EYT düzenlemesi hayata geçirildi ve milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Bu önemli reforma ek olarak, çıraklık sigortası konusunda da sevindirici bir gelişme yaşandı. Yakında gerçekleştirilmesi planlanan yeni emeklilik reformuyla birlikte, çıraklık sürelerinin de sigortaya dahil edilmesi bekleniyor. Bu düzenleme, gençlerin mesleki eğitim sürelerini emeklilik sürecine ekleyebilmelerine olanak tanıyacak. Mevcut düzenlemeye göre, anneler ve avukatlar 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyorlar. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte bu istisnaların kapsamı genişletilerek daha fazla kişiyi kapsaması hedefleniyor. Peki, staj ve çıraklık sigortası geçerli sayılacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.07.2023 13:56 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:56
Staj ve çıraklık sigortası için SGK’dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için getirilen EYT yasasının ardından, çıraklık sürecinde olan bireyler için de emeklilik imkanlarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, çıraklık sürecindeki milyonlarca vatandaşın emeklilik planlarını değiştirebilecek potansiyele sahip. Peki, staj ve çıraklık EYT kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...

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Staj ve çıraklık sigortası için SGK’dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Türkiye'de uzun bir süredir tartışılan EYT yasası sonunda kabul edildi ve emeklilik yolunu 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve bu tarih öncesine çekilebilenler için borçlanma imkanıyla açtı.

Staj ve çıraklık sigortası için SGK’dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Bu düzenlemeyle birlikte yaş şartı ortadan kalkarken, emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlamak yeterli kabul edildi.

Staj ve çıraklık sigortası için SGK’dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

Bu önemli adım, milyonlarca insanın umutla beklediği bir gelişme oldu.

Staj ve çıraklık sigortası için SGK’dan nihai tablo! 1 yıllık prim eklenecek! O kişilere emeklilik için 5 yıl avantaj sağlayacak! Kadın, erkek 1999-2000-2011 başlangıçla....

EYT yasasının kabul edilmesinin ardından, staj ve çıraklık yapanlar da umutlanmaya başladı.

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