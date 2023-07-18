Emekliye 7.500 TL + 1.300 TL ilave ödeme! SSK, Bağkur'luya ek %30 İntibak zammı tablosu netleşti! 2000+2003+2009 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban 8.800 TL...

Ancak, emeklilerin en önemli taleplerinden biri intibak düzenlemesi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların da intibak düzenlemesinden yararlanma beklentisi bulunuyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon emekliye yapılan intibak düzenlemesinin, sonraki dönemlerde emekli olanlar için de gerçekleştirilmesi isteniyor.