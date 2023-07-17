Yerinde Dönüşüm projesi bugün başlıyor! Başvurular e-Devlet’ten! Depremzedelere hibe ve faizsiz kredi! İşte merak edilen konular

Proje kapsamında bilgi almak için yapılan "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" de bugün açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler" dedi.