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Haberler Ekonomi SSK ve Bağkur'luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM'den ödeniyor!

SSK ve Bağkur'luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM'den ödeniyor!

Çalışma hayatını tamamlamış ve hayatını daha rahat yaşam sürdürmek isteyen emekliler bağlamında bankalar çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemelerinde tutarlar tek tek değişiyor. Bu kapsamda bütün kampanyalar da yenilenecek. Düşük ödeme alanlar banka değişimi yapmadan da promosyonu artırabilecek. İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri!

takvim.com.tr
20.10.2022 12:06 - Son Güncelleme: 20.10.2022 12:06
SSK ve Bağkur’luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM’den ödeniyor!

Ödeme almak bağlamında aranan şartlardan biri de Bağkur üzerinden ya da SSK'dan emekli olmak gerekiyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine ya da e-devlet üzerinden yapılacak. Emekli Sandığı emeklisi olunacaksa çalışıyor olduğunu kuruma göre kampanyanın detayları farklılık göstermektedir. Başvuru zamanlarını geçirmemek ödeme alma noktasında büyük ehemmiyet taşıyor.

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SSK ve Bağkur’luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM’den ödeniyor!

Yapılacak ödemeler vatandaşların emekli aylıklarını çektikleri hesaplarına yatırılmaktadır. Taahhütnamenin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesinin alındığı ayı takip eden ayda ödeme yapılır.

SSK ve Bağkur’luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM’den ödeniyor!

Ödülden faydalanmış olan müşterilerin taahhütlerin iptal etmesi ve sonra tekrardan taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanmaları olası olmaz.

SSK ve Bağkur’luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM’den ödeniyor!

1 Kasım'dan itibaren 3 senelik taahhüt veren emeklilerden aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan çok olanlara ise 5 bin liradan düşük promosyon ödemesi yapılamayacak.

SSK ve Bağkur’luya maaşa ek 4.000-10.000 TL lira arası ödeniyor! Ek ürün koşulu yok! İsteyene derhal ATM’den ödeniyor!

SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 senelik taahhüt veren emeklilere en az bu tutarları ödeyecek. Fakat isteyen bankalar daha çok ödeme de yapabilecek.

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