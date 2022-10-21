1-2 çocuğa 350 TL, 3-4 çocuğa 450, 550 TL maaş bağlanıyor! E-devlete kaydol paranı PTT'den çek! Evladı olan aileye devlet para dağıtıyor!

Çocuğunuz varsa devlet para yardımı yapıyor. Müjdeli haber Ekim ayı içerisinde geldi. Bakan Yanık, 'Çocuk destek bileşeni' adlı yeni bir sosyal yardım programı açıldığını duyurdu. Söz konusu program kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek. Halen geç değil! Başvurular devam ediyor. Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları e-Devlet veya Sosyal Yardışlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınıyor. Başvuru şartlarını merak edenler için işte detaylar!