1-2 çocuğa 350 TL, 3-4 çocuğa 450, 550 TL maaş bağlanıyor! E-devlete kaydol paranı PTT'den çek! Evladı olan aileye devlet para dağıtıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında destek ödelerine zam yapılırken, yeni sosyal yardım programı da başlatıldığı duyuruldu. Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirten Yanık, 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle de yeni bir program dahil edildiğini belirtti. Peki 'Çocuk destek bileşeni' nedir? Çocuk desteği şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? Çocuk destek bileşeni ne kadar, kimlere veriliyor? İşte cevapları...
Çocuğunuz varsa devlet para yardımı yapıyor. Müjdeli haber Ekim ayı içerisinde geldi. Bakan Yanık, 'Çocuk destek bileşeni' adlı yeni bir sosyal yardım programı açıldığını duyurdu. Söz konusu program kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek. Halen geç değil! Başvurular devam ediyor. Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları e-Devlet veya Sosyal Yardışlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınıyor. Başvuru şartlarını merak edenler için işte detaylar!
Çocuklu ailelere güzel haber geldi. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildiği açıklandı.
Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini ifade etti.
ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları e-Devlet veya Sosyal Yardışlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınacak.