Artık 38-39-42-45 yaşında emeklilik mümkün! Bu kişiler EYT ve yaş gününü beklemesin! 1999-2000-2007-2008 SGK prim yıla göre 5-6-7 yıl erken emeklilik ŞEMASI!
EYT olmadan erken emekli olarak rahat bir nefes alın! İş hayatına her yıl yüzbinlerce kişi giriş yaparken, aynı zamanda yüzbinlerce kişi de emekli olabiliyor. Uzun süre çalışmanın karşılığını almak ve emekliliğin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için bunu daha erkene çekmek mümkün. Çalışan vatandaşlarımız emekli olacağı tarihten önce erken emekli olma şansı yakalıyor. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde de askerlik borçlanması bile erken emekli olmak mümkün! İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler!
21.10.2022 09:37 - Son Güncelleme: 21.10.2022 09:37
Uzun seneler boyunca iş hayatında yer alan ve emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar için birçok erken emeklilik yolları ülkemizde bulunuyor. Vatandaşlar gün sayılarını doldurmadan erkenden emekli edilebiliyor. Sisteme göre 2-5-6 yıl erken emekli olarak, emekliliğinizin tadını daha uzun sürmeniz mümkün olabilecek. Hem kadınlar hem de erkekler bu durumdan faydalanabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için de askerlik borçlanması imkanı bulunuyor. İşte erken emeklilikle ilgili merak edilenler!
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 2008 yılından itibaren kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı sağlandı.