Artık 38-39-42-45 yaşında emeklilik mümkün! Bu kişiler EYT ve yaş gününü beklemesin! 1999-2000-2007-2008 SGK prim yıla göre 5-6-7 yıl erken emeklilik ŞEMASI!

Uzun seneler boyunca iş hayatında yer alan ve emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar için birçok erken emeklilik yolları ülkemizde bulunuyor. Vatandaşlar gün sayılarını doldurmadan erkenden emekli edilebiliyor. Sisteme göre 2-5-6 yıl erken emekli olarak, emekliliğinizin tadını daha uzun sürmeniz mümkün olabilecek. Hem kadınlar hem de erkekler bu durumdan faydalanabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için de askerlik borçlanması imkanı bulunuyor. İşte erken emeklilikle ilgili merak edilenler!