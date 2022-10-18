SSK ve Bağkur'lu emekliyi göbek attıracak haber! İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor
Emekli ve dul maaşı alan kimseler bu hakka sahip olacak. Şimdilik hakla alakalı detaylar tam belli olmasa da bu veriler bile emeklileri mest etmeye yetti. Emekliler çok daha iyi halde yaşamlarını sürdürebilecekler. Yaşam kaliteleri artacak. Peki, vefat eden yakının prim ödemesi nasıl yapılacak? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
Yaptığı projelerle sigortalıların rahat bir çalışma yaşamı geçirmesini gerçekleştiren SGK emeklilerin haklarının korunması içerisinde çoğu proje yürütmektedir. Kurum son olarak yaptığı çalışma ile sigortalı vatandaşın vefat etmesi durumunda geride kalan vatandaşların çift maaş almasına yönelik hak tanıdığını duyurdu. Bu imkândan sosyal emniyeti olan kimselerde olmayan kimselerde yararlanabilecekler.
Bunlardan ilki ise ödenmiş olan toplam prim süresidir. Eğer ölen vatandaş BAĞ-KUR bağlı ise Ekim ayının 2008 senesinden evvel öldüyse 1800 gün, sonra öldüyse en az 5 sene sigortalı olması ve 900 gün prim ödemesi gereklidir.
Emekli Sandığı ve SSK'da ise bu şartlar aranmamaktadır. Bunun dışında maaş bağlanması amacıyla değişik koşullarında isteneceğine dair veriler bulunmaktadır.