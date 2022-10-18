SSK ve Bağkur’lu emekliyi göbek attıracak haber! İki maaş bağlanıyor! Tek şarta bakılıyor

Yaptığı projelerle sigortalıların rahat bir çalışma yaşamı geçirmesini gerçekleştiren SGK emeklilerin haklarının korunması içerisinde çoğu proje yürütmektedir. Kurum son olarak yaptığı çalışma ile sigortalı vatandaşın vefat etmesi durumunda geride kalan vatandaşların çift maaş almasına yönelik hak tanıdığını duyurdu. Bu imkândan sosyal emniyeti olan kimselerde olmayan kimselerde yararlanabilecekler.