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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? 2022 emekli intibak zammı son dakika: İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? 2022 emekli intibak zammı son dakika: İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

2023 yılı için heyecanlı bekleyiş sürerken intibak düzenlemesindeki son durum milyonların gündemindeki yerini almaya başladı. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Peki, intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr
19.10.2022 15:13 - Son Güncelleme: 19.10.2022 15:14
2022 emekli intibak zammı son dakika: SSK, Bağkur’luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

Milyonlarca emekli intibak istiyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, zam yolunu açacak intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Bugün üç dönem olarak hesaplanan emekli maaşında tek bir hesaplama yöntemi kullanılabilecek. Peki, 2022 emekli intibak zammı son dakika ÇIKTI MI? SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

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2022 emekli intibak zammı son dakika: SSK, Bağkur’luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK

Emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Bugün üç dönem olarak hesaplanan emekli maaşında tek bir hesaplama yöntemi kullanılabilecek.

2022 emekli intibak zammı son dakika: SSK, Bağkur’luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

Bugün 2000 öncesinde emekli olan bir SSK'lı ile sonrasında emekli olan bir SSK'lı arasında taban maaşlarda farklılık bulunuyor.

2022 emekli intibak zammı son dakika: SSK, Bağkur’luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

Yapılacak bir intibak düzenlemesi ile bu farklılık da giderilebilecek. Daha önce 31 Aralık 1999 öncesinde emekli olanları için bir intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşlarda belli oranlarda artış yaşanmıştı.

2022 emekli intibak zammı son dakika: SSK, Bağkur’luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...

Şimdi 2000 ve sonrasında emekli olanlarda da böyle bir intibak yasası beklentisi bulunuyor.

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