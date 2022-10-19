SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? 2022 emekli intibak zammı son dakika: İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? 2000 ve sonrası...
2023 yılı için heyecanlı bekleyiş sürerken intibak düzenlemesindeki son durum milyonların gündemindeki yerini almaya başladı. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Peki, intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de.
19.10.2022 15:13 - Son Güncelleme: 19.10.2022 15:14
Milyonlarca emekli intibak istiyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, zam yolunu açacak intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Bugün üç dönem olarak hesaplanan emekli maaşında tek bir hesaplama yöntemi kullanılabilecek. Peki, 2022 emekli intibak zammı son dakika ÇIKTI MI? SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? İntibak yasası ile emekli maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!