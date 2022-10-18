Asgari ücrete enflasyon formülü! Enflasyon asgari ücrete nasıl yansıtılabilir? | 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika asgari ücret zam haberleri | Bu yılın başında yüzde 50.1'lik artışla net 4 bin 253 liraya, Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrette yeni artış için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 Ocak ayı asgari ücretin belirlenmesi için işçilere müjde vererek "En kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. Hem geçmiş dönemlerde yapılan artışlar hem de Bakan Bilgin'in açıklamaları asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ortaya koydu. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Enflasyon asgari ücrete nasıl yansıtılabilir? İşte asgari ücret formülleri...
Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış daha geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Son dönemde yapılan açıklamalar ise ipucunu verdi. Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. İşte bu formüller...
OCAK'TAN OCAK'A YILLIK ENFLASYON YANSITILIRSA
* Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında genellikle enflasyonun 5-7 puan üstünde artışlar yapıldığı görülüyor. Aynı çizgide devam edilirse asgari ücret 7.230,78-7.315,85 lira aralığına çıkabilecek. Eğer 10 puan üstüne çıkılırsa da asgari ücret yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak.
* Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu artış Ocak ayında 4.253,40 lira olan ücrete yansıtılırsa, yeni asgari ücret 7.134,23 liraya ulaşacak. Asgari ücret, 5 puan ilave edilmesi halinde 7.346,90, 7 puan ilave edilirse 7.431,97, 10 puan eklenirse 7.559,57 lira seviyesine çıkacak.
* AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran yansıtılırsa yeni asgari ücret Ocak'taki 4.253,40 liradan 7.395,81 lirayı bulacak. Bu tahmine 5 puan eklenirse net asgari ücret 7.608,48 liraya, 7 puan ilave edilirse 7.693,55 liraya, 10 puan eklenirse 7.821,15 liraya yükselecek.
YILLIK ENFLASYON MEVCUT ÜCRETE YANSITILIRSA
2022 yılı enflasyon tahmininin mevcut asgari ücrete eklenmesi üzerinde de duruluyor. Temmuz ayında net 5.500,35 liraya çıkan asgari ücret bu durumda enflasyon tahminlerine göre şöyle değişecek: