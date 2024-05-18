SSK ve Bağ-Kur emeklisine muhteşem duyuru! 19.45'te açıklandı 20-23-27 Mayıs'ta ödeme

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'deki milyonlarca emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan yeni maaş ödeme takvimini merakla beklemeye başladı. SGK, hem SSK (4A) hem de Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödeme tarihlerini duyurdu. Bu düzenleme emeklilerin finansal planlamalarını kolaylaştıracak ve maaş ödemelerini daha düzenli bir şekilde almalarını sağlayacak.