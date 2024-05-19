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Emekliye 15.000 TL maaşla bayram gibi müjde! Kurban öncesi SSK, Bağ-Kur'luya 6.000 TL ikramiye de yatacak! 10.000 TL alana 2'si 1 arada ödeme...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında memurların ve emeklilerin maaşlarında artış olacağına dair ipuçları verdi. Anket sonuçlarına göre, enflasyon tahminleri zam oranlarının şekillenmesinde belirleyici oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen zam oranı %25.46'ya ulaşırken, memurlar ve memur emeklileri için %20 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi de gerçekleşecek. Böylelikle yıllık toplamda 6.000 TL ikramiye ödemesi yapılmış olacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik önemli bir destek paketini de kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, emeklilerin talep ve beklentilerini iletebilecekleri özel bir iletişim platformunun kurulacağı müjdesi verildi.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 10:57 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 10:57
Emekliye 15.000 TL maaşla bayram gibi müjde! Kurban öncesi SSK, Bağ-Kur’luya 6.000 TL ikramiye de yatacak! 10.000 TL alana 2’si 1 arada ödeme... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayındaki maaş zammı merak konusu olmaya devam ediyor. Son yayınlanan enflasyon beklenti anketi ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen ipuçları, bu zam miktarıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Şimdiye kadar açıklanan 4 aylık enflasyon verileri ve güncellenen 6 aylık enflasyon tahminleri, Temmuz ayında emekli maaşlarının ne kadar artacağını belirlemek adına önemli birer gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

Emekliye 15.000 TL maaşla bayram gibi müjde! Kurban öncesi SSK, Bağ-Kur’luya 6.000 TL ikramiye de yatacak! 10.000 TL alana 2’si 1 arada ödeme... 2

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz'da maaşlara yansıyacak 2024'ün ikinci artışını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Emekliye 15.000 TL maaşla bayram gibi müjde! Kurban öncesi SSK, Bağ-Kur’luya 6.000 TL ikramiye de yatacak! 10.000 TL alana 2’si 1 arada ödeme... 3

İŞTE SON 2 AYLIK TAHMİN
TÜİK verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 çıkarken, zam oranlarının belli olması için geriye 2 veri kaldı. Bu veriler için ipucu da Merkez Bankası'nın dün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 3.04, Haziran için yüzde 2.56 oldu.

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