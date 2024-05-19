Emekliye 15.000 TL maaşla bayram gibi müjde! Kurban öncesi SSK, Bağ-Kur'luya 6.000 TL ikramiye de yatacak! 10.000 TL alana 2'si 1 arada ödeme...

1 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayındaki maaş zammı merak konusu olmaya devam ediyor. Son yayınlanan enflasyon beklenti anketi ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelen ipuçları, bu zam miktarıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Şimdiye kadar açıklanan 4 aylık enflasyon verileri ve güncellenen 6 aylık enflasyon tahminleri, Temmuz ayında emekli maaşlarının ne kadar artacağını belirlemek adına önemli birer gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

2 Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz'da maaşlara yansıyacak 2024'ün ikinci artışını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.