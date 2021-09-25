SSK-SGK’dan tek seferlik 9.000 TL’den fazla alabilirsiniz! Bu şartı sağlayanlar hemen ödeme alıyor! Ak akçe kara gün içindir!

SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI

SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı bulunduğu amacıyla SGK'dan aldığı doğum parası vardır. Bu para mutlaka doğum yardımından farklıdır. Dolayısıyla doğum amacıyla işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi amacıyla süt parası yardımı vardır.