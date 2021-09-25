SSK-SGK'dan tek seferlik 9.000 TL'den fazla alabilirsiniz! Bu şartı sağlayanlar hemen ödeme alıyor! Ak akçe kara gün içindir!
Vatandaşlara ödenen pek çok destek ve yardım ödemesi var. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan yurttaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek fazlası binlerce vatandaş doğrultusundan bilinmese de müracaat yapan ve müracaatı onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler hemen veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek birtakım destekler de yer alır iken bu aşamalarda neler uygulanacağı müracaat gerçekleştirmeyi düşünen bireylerin gündeminde yer alıyor. İşte ödemeye dair bilinmesi gerekli olanlar
SGK'dan tek seferlik 9.250 TL alabilirsiniz! Unutanın para alma hakkı yanıyor! Bu şarta uyanlara hemen ödeme var. Devlet doğrultusundan vatandaşlara pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu destek ödemesi amacıyla başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği birtakım destekler başvurunun onaylanması durumunda direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi çoğu destek ödemesi hesaplara yatırılmaktadır.
SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ
Süt Parası Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun amacıyla arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.
Ana ekranda yer alan arama kısmını seçin ve buraya SGK kişi ödemeleri yazın. SGK kişi ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI
SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı bulunduğu amacıyla SGK'dan aldığı doğum parası vardır. Bu para mutlaka doğum yardımından farklıdır. Dolayısıyla doğum amacıyla işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi amacıyla süt parası yardımı vardır.
EN AZ 9 BİN 214 TL/ÖRNEK HESAPLAMA
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne amacıyla: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı vakitli çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL