Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

YILDA 1 MİLYON ÇELENK

Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, bu orman bitkileriyle 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar her yıl yaklaşık 1 milyon adet çelenk yapıyor. Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen bu çelenklerin, Hristiyanlık dünyasında kutsal bir değeri bulunuyor.