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Haberler Ekonomi Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

Burdur Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesindeki kadınlar, 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar Avrupa'ya gönderilmek üzere çelenk yapıyor. Kadınların aylık kazançları ise 4-5 bin lirayı buluyor. Her yıl bölgeden Hollanda ve Avrupa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 1 milyon çelenk gönderiliyor. Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel ve yılbaşı öncesinde en yoğun ihracat dönemini yaşıyor. Antalya, Burdur ve Isparta'nın orman köylerinden toplanan başta mersin dalı olmak üzere, ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı, Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğunluğu orman bitkisi toplandıktan sonra Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesine getiriliyor.

DHA
24.09.2021 12:00 - Son Güncelleme: 24.09.2021 12:10
Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar çelenk yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon çelenk Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

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Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel ve yılbaşı öncesinde en yoğun ihracat dönemini yaşıyor.

Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

Antalya, Burdur ve Isparta'nın orman köylerinden toplanan başta mersin dalı olmak üzere, ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı, Afyonkarahisar'dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğunluğu orman bitkisi toplandıktan sonra Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesine getiriliyor.

Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

YILDA 1 MİLYON ÇELENK
Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, bu orman bitkileriyle 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar her yıl yaklaşık 1 milyon adet çelenk yapıyor. Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen bu çelenklerin, Hristiyanlık dünyasında kutsal bir değeri bulunuyor.

Aylık kazanç 4-5 bin lira! Toplamda 1 milyon adet ihraç ediliyor

İsa'nın yeniden doğumunun sembollerinden olan sıfır rakamı şeklinde, üzerindeki bitkilerin de bolluk ve bereketi simgelediği çelenkler, özellikle bu dönemde ev ve mezarlık ziyaretleri, yemek masaları, kapı ve duvarlara asılıyor.

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