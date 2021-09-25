Altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Altın fiyatlarında çarklar ters dönmeye başladı! Gram altını gören şoke oldu! 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Altın alırken dikkat çarklar terse döndü. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı günden güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içerisinde çoğu çok kez değişime uğruyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 25 Eylül 2021 Cumartesi gününde internet arama motorlarında incelemelerde bulunuyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 491 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1764 dolar civarında bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...