SSK - SGK ve Bağkur'lu 9 milyon kişiyi ilgilendiren haber! Yıl sonu maaş zammı en az 3 bin 439 TL olacak! Enflasyon farkı da eklenince... Bilindiği üzere 2021 Aralık enflasyonu açıklanınca 2022 emekli ve memurların zam oranları netlik kazanacak. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yıl sonucunda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapılacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 senenin sonunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak.