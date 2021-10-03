Emekli olacaklar bu harflere dikkat! SGK 'K' S' Ş kodluyor! Maaşınız kesilebilir, emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz!
SGK 'K' S' Ş kodluyor ve emekli olacakların bu harflere dikkat etmesi son derece önemli. Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olup refah bir yaşam sürmektir ve bazı durumlarda bu hayal yarım kalabiliyor. Yaş şartını tamamlayan fakat prim günü dolmayanları bekleyen önemli bir tehlike var. Düzmece işyerleri üzerinden sigortalı göstermek vaadiyle para toplayan ve vatandaşları kandıran dolandırıcılar var. Eğer dikkat edilmezse Maaşınız kesilebilir, emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. İşte ayrıntılar!
Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca çalışan SGK hizmet dökümünü sık sık kontrol ediyor ve ne zaman emekli olacağının araştırmasını yapıyor. Hileli davranışlar dolandırıcılıklar bu sektörde de sıkça görülüyor ve bu nedenle SGK 'K' S' Ş harflerini kodluyor ve şüpheli durumların tespit edilmesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. Primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Emekliliğinizin yanmaması için bu harflere dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor?
Yaş şartını sağlamış olmasına karşın prim gün adedi yeterli olmayanlar emekli olamıyor. İşte bu halde ne yazık ki, 'bir yerde sigortalı gösterilmek' denilen hile döneme giriyor. Dolandırıcılar da tam bu noktada döneme girerek vatandaşı düzmece işyerleri üzerinden 'sigortalı göstererek' dolandırıyorlar.
Sahte işyeri, aslında var olmayan, hiçbir ticari ve mesleki etkinliği olmadığı ve somut bir zenginliği bulunmadığı halde, düzmece sigortalılık bildirimi gerçekleştirmek suretiyle, fazlası kez aslında var olmayan adresler beyan edilerek yalnızca düzmece sigortalı duyurmak suretiyle işyeri dosyası tescil edilen yerler.
İŞLEM BAŞLATILIYOR
Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar ile ilgili, düzmece işyerleri belirleme edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor.