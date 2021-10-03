Emekli olacaklar bu harflere dikkat! SGK ’K’ S’ Ş kodluyor! Maaşınız kesilebilir, emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz!

Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca çalışan SGK hizmet dökümünü sık sık kontrol ediyor ve ne zaman emekli olacağının araştırmasını yapıyor. Hileli davranışlar dolandırıcılıklar bu sektörde de sıkça görülüyor ve bu nedenle SGK 'K' S' Ş harflerini kodluyor ve şüpheli durumların tespit edilmesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. Primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Emekliliğinizin yanmaması için bu harflere dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor?