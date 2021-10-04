Altın fiyatları için son dakika kritik 3 gelişme! Şah mat oldu tersi beklenirken hızlıca raydan çıkıyor! 520 liraya kadar...

Altın fiyatları her geçen gün yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Bir gün yükselip bir gün düşerek kafaları allak bullak eden altın fiyatları psikolojik direnci kırarak ilerlemeye devam ediyor. Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Çeyrek, gram, tam ve yarım altında gelecek günlerde ve yıl sonunda neler olacağı hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli açıklamalar geldi. İşte tüm detaylar!