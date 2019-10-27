SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak maaşı ne kadar olacak?

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımız Ocak ayı zamlarını şimdiden merak etmeye başladılar. Ocak 2020'de emeklilerin gelirleri katlanacak. 2020 Ocak ayında maaşlarına zam yapılacak olan emeklilerin ek ödemelerinde de artış yaşanacak. Ocak artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 501 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 282 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 887 liradan 6 bin 388 liraya ulaşacak.

27.10.2019 11:58 - Son Güncelleme: 27.10.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





