Kimler EYT'siz erken emekli olur başvuru şartları! EYT'yle emekli olamayanlar erken emekli nasıl olur?
Kimler EYT'siz erken emekli olur başvuru şartları! EYT'yle emekli olamayanlar erken emekli nasıl olur? Erken emekli olmak milyonlarca vatandaşın en büyük hayali olmaktadır. Bu bağlamda EYT ile emekli olmayanlar daha doğru emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına girmeyen çalışanlar erken emekli nasıl olur? Kimler erken emekli olur erken emeklilik başvuruda bulunacaklar hangi şartları taşımalı? gibi soruların vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılmaktadır. SGK tarafından belirlenen emeklilik koşullarına göre ne zaman emekli olabilirim merak edenler, ister erken emeklilik olsun ister emeklilik şartlarından prim gün sayısı ve yaş haddini dolduran ya da bekleyenler emeklilik sorgulama yaparak emekli olacağı günü öğrenmek ister. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler ise askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabilir. Peki kimler EYT'siz erken emekli olur başvuru şartları nelerdir? EYT ile emekli olamayanlar erken emekli nasıl olur?
EYT ile emekli olmayanlar daha doğru emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına girmeyen çalışanlar erken emekli nasıl olur? Kimler erken emekli olur erken emeklilik başvuruda bulunacaklar hangi şartları taşımalı? Gibi soruların cevabı araştırılmakta. SGK tarafından belirlenen emeklilik koşullarına göre ne zaman emekli olabilirim merak edenler, ister erken emeklilik olsun ister emeklilik şartlarından prim gün sayısı ve yaş haddini dolduran ya da bekleyenler emeklilik sorgulama yaparak emekli olacağı günü öğrenmek ister. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler ise askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabilir.
YIPRANMA HAKKI NEDİR?
Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
YIPRANMA HAKKI NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
Örneğin, bir personelini eczane kalfası olarak çalıştırdığını beyan eden eczacı, bu personelin eğitim sertifikası veya kurs bitirme belgesini ekleyerek SGK'ya başvuracak. SGK onaylarsa bu kişinin sigorta bildirimleri "Eczane hizmetleri teknikeri" olarak yatırılacak.
Sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte halen Yükseköğretim Kanunu uyarınca görev yapanlar da insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla FHSZ'den yararlanabilecekler.