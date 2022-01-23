SSK SGK, Bağkur, 4C'lilere ek 3.000 TL ödeme! Maaşlarda çıta iyice yükseldi! Aylık emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!
Emeklileri ilgilendiren haber duyuruldu. 2022 yılına girdiğimizden beri emeklilere ödenecek promosyon miktarları merak ediliyordu. Bu nedenle gözler bankaların açıkladığı kampanyalara çevrildi. Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının ardından bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi yapmak için kıyasıya yarışa girdi. Promosyon ödemelerini 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de. Peki, 2022 en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka 2022 promosyon miktarları!
SSK SGK, Bağkur, 4C'lilere ek 3.000 TL ödeme! Maaşlarda çıta iyice yükseldi! Aylık emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak! Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Promosyon kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar ne kadar alabileceklerini merak ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren kişilere promosyon ödeniyor. Peki kimler promosyon alabilecek? İşte, 2022 emeklilere promosyon ödemesi hakkında merak edilenler…
2022 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI!
Yapı Kredi
Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
TEB
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.
Şekerbank
Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.