Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

Milyonların beklediği haber geldi. Emekli memura ek zam sağlayan, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran, BES devlet katkısını artıran ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine 1000 lira fark yatacak. En düşük farkın 1.000 lira olmasıyla taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçmesi bekleniyor. İşte 2022 emekli memur maaş tarifesine dair bilinmesi gerekenler!