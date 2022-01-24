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Haberler Ekonomi Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek... Memura ek zam elde eden, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkaran, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısını artıran ve ihracatçıya vergi avantajı sağlayan ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle en düşük maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine 1000 lira fark yatacak. İşte tüm detaylar...

24.01.2022 15:45 - Son Güncelleme: 24.01.2022 15:46
En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

Milyonların beklediği haber geldi. Emekli memura ek zam sağlayan, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran, BES devlet katkısını artıran ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine 1000 lira fark yatacak. En düşük farkın 1.000 lira olmasıyla taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçmesi bekleniyor. İşte 2022 emekli memur maaş tarifesine dair bilinmesi gerekenler!

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En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

1 Ocak'tan itibaren geçerli

Ekonomiyle ilgili önemli düzenlemeleri içeren Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ekonomi paketi milyonlarca kişiyi etkiliyor. Bunların başında memur ve emekliler geliyor.

En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

Yasaya göre; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

Ay sonuna kadar ödenebilir

Böylece toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla toplam ocak zammı yüzde 30.95'e çıkmış olacak. Yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğinden 15 Ocak'ta maaşını çeken memurlara ek olarak yüzde 2.5'lik zam farkı ödenecek. 1-5 Ocak'ta maaşını zamsız çeken memur emeklisine de enflasyon farkı ve bu oluşan yeni fark SGK'nın belirlediği tarihte toptan ödenecek.

En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...

En düşük farkın 1.000 lira olması ve taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçmesi bekleniyor.

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