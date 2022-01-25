Fiyatlar yarıdan da fazla indirildi! 21,95'e kadar düştü! 8'li halde satılıyor! Yeni hafta A101 aktüel kataloğu yayında! O ürünler...

A101'in merakla beklenen yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 28 Ocak'a kadar sürecek kampanyada hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak ediliyor. Bu hafta A101 zincir marketlerinde kahvaltılıklar, Şenpiliç'ten köfeler, yoğurt, bebe bisküvisi, tuvalet kağıdı, et ve süt ürünleri indirime girdi. Selpar parfümlü tuvalet kağıdı (8'li) 43,75 TL'den 21,95 TL'ye düştü. İşte A101 bu hafta yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste...