Emekliye promosyon zammı var mı? 1000 lira...
Emekliye promosyon zammı var mı? 1000 lira... Emekli promosyon zammı son dakika gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Emeklilerin şartları oldukça iyileştirildi. Zam, ee ödemeler ve ikramiyeler ile SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri oldukça rahat bir nefes aldı. Şimdi ise emekliye 1000 lira promosyon müjdesi geldi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli vatandaşlar için bankalar yeni kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Peki emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere promosyon için son teklif Türk Ekonomi Bankası (TEB)'den geldi. İşte tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!
SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1000 TL promosyon fırsatı! Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara 1000 TL promosyon verileceği açıklandı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!
TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.