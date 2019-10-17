Emekliye promosyon zammı var mı? 1000 lira...

Emekliye promosyon zammı var mı? 1000 lira... Emekli promosyon zammı son dakika gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Emeklilerin şartları oldukça iyileştirildi. Zam, ee ödemeler ve ikramiyeler ile SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri oldukça rahat bir nefes aldı. Şimdi ise emekliye 1000 lira promosyon müjdesi geldi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli vatandaşlar için bankalar yeni kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Peki emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere promosyon için son teklif Türk Ekonomi Bankası (TEB)'den geldi. İşte tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!

17.10.2019 13:34 - Son Güncelleme: 17.10.2019 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





