SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı?

Emekli için kazanç kapısı kapanmıyor. Emekliler bayram ikramiyeleri ile ek gelir imkanına sahip oluyor. Yılda iki kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, Ocak zammı ile birlikte ikramiye için de zam bekliyor. Eğer TÜFE artışı gelirse ikramiyeler bin 139 liraya çıkabilecek. Böylece emekli ikramiyesi için yıllık avantaj 278 lirayı bulacak. Peki 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri için zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar!