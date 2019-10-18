En düşük taban emekli maaşı kaç para? SSK SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı nasıl artar?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca kişi emekli oldu. Emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Bu bağlamda SGK SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yüksek olması gerekmektedir. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli olanlara oranla daha düşük. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar var. Emekli aylığı sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Peki, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

18.10.2019 09:15 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





