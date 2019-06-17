Çalışana çifte tazminat

İŞVEREN DE ALIR

İkinci ödenmesi gereken tazminat ise ihbar tazminatı olarak adlandırılıyor. İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılmıyor. Sadece işveren değil, işçi de ihbar tazminatı ödeyebiliyor. İşten ayrılacaklarını önceden bildirmeyen işçiler de bu ödemeyi işverene yapmak durumunda kalabiliyor.