Çalışana çifte tazminat
İşten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılan çalışanlar kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatı da alır. İhbar tazminatının miktarını çalışılan süre belirler.
Çalışanlar için işten çıkartıldıklarında iki türlü tazminat hakkı bulunuyor. Bunlardan birisi kıdem tazminatı, diğeri ise ihbar tazminatı... İşten çıkartılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için işyerinde 1 yılı doldurmuş olmaları gerekiyor. Kıdem tazminatı, bazı istisnalar dışında, çalışan kendi istek ve kusuru haricinde işten çıkartılmışsa veriliyor. Yapılacak ödeme de her yıl için bir brüt ücret tutarında oluyor.
İŞVEREN DE ALIR
İkinci ödenmesi gereken tazminat ise ihbar tazminatı olarak adlandırılıyor. İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılmıyor. Sadece işveren değil, işçi de ihbar tazminatı ödeyebiliyor. İşten ayrılacaklarını önceden bildirmeyen işçiler de bu ödemeyi işverene yapmak durumunda kalabiliyor.
EN ÇOK 2 MAAŞ
Bu tazminat ihbar süresine uyulmadığı zaman ödeniyor. İhbar süresi, 6 aydan 1.5 yıla kadar olan çalışma zamanı için 4 hafta olurken; ödenecek ücret de 1 aylık maaş oluyor. 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta ve 1.5 aylık maaş, 3 yıldan fazla çalışma için ise 8 hafta yani 2 aylık maaş şeklinde ödeniyor.
5 YIL İÇİNDE BAŞVURU ŞART
KIDEM ve ihbar tazminatı verilmeyen ya da eksik ödenen çalışanlar, arabulucuya başvurarak hakkını arayabiliyor. Arabulucuya başvuru için zaman aşımı 5 yıl. Yani işten ayrıldıktan itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak gerekiyor. Arabulucu konuyu en fazla 4 hafta içinde sonuçlandırıyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, çalışan hakkını iş mahkemesinde dava açarak arayabiliyor.