SSK emeklisine en az 1.926 TL (Video)

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor. Bu oran gerçekleşirse en düşük maaş, esnafta bin 690, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 926 liraya çıkabilecek.
Emekliler Temmuz zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyona kilitlendi. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinden de 6 aylık enflasyon için yüzde 5.94 tahmini çıktı.
KİM, NE ALACAK?
Bu orana göre ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 690 liraya yükselecek. Bin 189 lira olan en düşük tarım Bağ-Kur emeklisi aylığı da bin 260 lirayı bulacak. SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 926 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 192 liraya ulaşacak.
TAHMİN DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 6.7 çıkmıştı. Bu ayki ankette ise tahmin yüzde 5.94'e geriledi. Kesin oran 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.