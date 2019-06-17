SSK emeklisine en az 1.926 TL (Video) 17.06.2019 09:29

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor. Bu oran gerçekleşirse en düşük maaş, esnafta bin 690, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 926 liraya çıkabilecek.

Emekliler Temmuz zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyona kilitlendi. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinden de 6 aylık enflasyon için yüzde 5.94 tahmini çıktı.



KİM, NE ALACAK?

Bu orana göre ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 690 liraya yükselecek. Bin 189 lira olan en düşük tarım Bağ-Kur emeklisi aylığı da bin 260 lirayı bulacak. SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 926 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 192 liraya ulaşacak.



TAHMİN DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 6.7 çıkmıştı. Bu ayki ankette ise tahmin yüzde 5.94'e geriledi. Kesin oran 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.