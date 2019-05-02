SSK emeklisine 323 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak? 02.05.2019 09:32

Emeklilerin Temmuz zammı, yarın açıklanacak Nisan enflasyonu verisiyle büyük ölçüde şekillenecek. Oran merakla beklenirken; ekonomistlerin yüzde 6'lık zam tahmini SSK emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artışa işaret ediyor. Peki emekli maaşlarında görülecek Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

