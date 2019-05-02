Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırır! Kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor?
İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdi ve ayni yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında Ramazan kolileri de var. Tüm çalışanların kıdem tazminatı alabileceği reform için kollar sıvanırken, mevcut sistemde bu ödemeyi alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor? Brüt maaş hesabına eklenen nakdi ve ayni yardımlar nelerdir? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
02.05.2019 07:47
- Son Güncelleme: 02.05.2019 07:47
SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLİYOR
Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: "Çalışılan süre x brüt maaş (Tavan: 6.017,60 TL)= Ödenecek tazminat." Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor. Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki 'brüt maaş' belirliyor.
EK ÖDEMELERİ KONTROL EDİN
Brüt maaş, bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün. Çünkü brüt maaş, sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin ya da yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.
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