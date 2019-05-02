Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırır! Kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor?

EK ÖDEMELERİ KONTROL EDİN

Brüt maaş, bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün. Çünkü brüt maaş, sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin ya da yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.