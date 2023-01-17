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Haberler Ekonomi SSK'lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

SSK'lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılırken, Bağ-Kur'lular takip edecek. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı ödenecek...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
17.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 17.01.2023 06:59
SSK’lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

Refah payı düzenlemesiyle zam oranları yüzde 30'a yükseltilen milyonlarca emekli yeni aylıklarını almaya başlıyor.

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SSK’lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar bugünden itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

SSK’lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

Bağ-Kur'lular ise ayın 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak.

SSK’lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

Emeklilerin hesabına yüzde 30 zamla artırılan aylıkları ve yeni aylığın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altı için yüzde 5) oranındaki ek ödeme yatırılacak.

SSK’lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...

Zam sonrası ek ödeme dahil 5 bin 500 liranın altındaki aylıklar 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

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