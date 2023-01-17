SSK'lıya zamlı maaş, memur emeklisine fark! Yeni aylıklar bugünden itibaren hesapta! Hangi ödemeler yatırılacak? Zamlı maaş tabloları...
Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılırken, Bağ-Kur'lular takip edecek. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı ödenecek...
17.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 17.01.2023 06:59
Refah payı düzenlemesiyle zam oranları yüzde 30'a yükseltilen milyonlarca emekli yeni aylıklarını almaya başlıyor.
İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar bugünden itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.