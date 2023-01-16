Sözleşmeliye kadroda son dakika gelişme! Kabul edildi! Yüz binlere büyük müjde
Son dakika haberi... Kamuda sözleşmeli personellerin kadroya geçmesinin yolunu açan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe giren personeller kadroya geçebilecek. Peki kadroya geçiş şartları neler? Süreç ne zaman tamamlanacak? Belediyelerde çalışanlar da kapsamda mı? Kimler kapsam dışında bulunuyor? İşte sözleşmeliden kadroya geçişle ilgili detaylar...
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.
Kabul edilen teklife göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.
Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak
Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor
Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.
AK PARTİ DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanların, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçeceklerini, bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edeceklerini söyledi. 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklarını ve kadroya geçişlerinin tamamen talebe bağlı olacağını dile getiren Elitaş, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınmasının planlandığını, komisyondan geçtikten sonra aynı hafta içinde yasalaştırmayı planladıklarını açıkladı.