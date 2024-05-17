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SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu! 5400-2100-3600 gün primle hesap A'dan Z'ye çıkarıldı

Emeklilik hakkı elde etmek için belirli yıl ve prim ödeme şartlarını karşılamak gerekiyor. Çalışanların emekli olabilmeleri için hem sigortalılık süresi hem de prim ödeme gün sayısı gibi faktörler dikkate alınıyor. Bu düzenlemeler emeklilik sistemini daha esnek hale getiriyor ve çalışanların erken emeklilik gibi seçeneklere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:06 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:06
SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu! 5400-2100-3600 gün primle hesap A’dan Z’ye çıkarıldı 1

Son yıllarda emeklilik çalışanların öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Yapılan son düzenlemeler ve sunulan yeni imkanlar, erken emeklilik hayalini milyonlarca insan için daha ulaşılabilir kılıyor. İşte emeklilik sisteminde yapılan yenilikler ve çalışanlara sağlanan esneklikler!

SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu! 5400-2100-3600 gün primle hesap A’dan Z’ye çıkarıldı 2

1. Çocuk Avantajı

Annelere, çocukları üzerinden 2160 gün (6 yıl) borçlanma fırsatı sunuluyor.

SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu! 5400-2100-3600 gün primle hesap A’dan Z’ye çıkarıldı 3

Üç çocuğa kadar yapılacak olan bu borçlanma ile anneler, yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlayabiliyor ve böylece emekliliklerine 6 yıl daha erken kavuşabiliyorlar.

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