SSK başlama tarihi 1990-2001-2017 arası olan voleyi vurdu! 5400-2100-3600 gün primle hesap A'dan Z'ye çıkarıldı

Emeklilik hakkı elde etmek için belirli yıl ve prim ödeme şartlarını karşılamak gerekiyor. Çalışanların emekli olabilmeleri için hem sigortalılık süresi hem de prim ödeme gün sayısı gibi faktörler dikkate alınıyor. Bu düzenlemeler emeklilik sistemini daha esnek hale getiriyor ve çalışanların erken emeklilik gibi seçeneklere ulaşmasını kolaylaştırıyor.